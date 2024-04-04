السعودية | وزير الثقافة: “منصة المخطوطات” نتاج تعاون مع مؤسسات القطاع الثالث

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: “منصة المخطوطات” نتاج تعاون مع مؤسسات القطاع الثالث والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان، عن أن التعاون الهام بين وزارة الثقافة -ممثلة في هيئة المكتبات ومؤسسات القطاع الثالث ومختلف المكتبات- نتج عنه منصة المخطوطات التي تطمح لإتاحة 126 ألف مخطوط.

وتعتبر المخطوطات كنوزًا تاريخية وثقافية لا تُقَدر بثمن، لأنها تحمل في طياتها معارف قيمة تمثل تراثنا الثقافي والفكري؛ حيث إن كل نوع من أنواع المخطوطات العربية يحمل قيمة ثقافية وتاريخية خاصة به.