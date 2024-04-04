السعودية | ضبط 648 مخالفًا وحجز 582 سيارة لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص بالمطارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض جحت الفِرَق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، في ضبط (648) مخالفًا وحجز (582) سيارة لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة.

جاء ذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على المطارات في الفترة من 17- 23 رمضان الجاري، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الهيئة أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5.000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة المخالفة.

وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من امتثال الناقلين بالأنظمة والاشتراطات، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.