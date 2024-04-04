تراند اليوم : من هو "جيش العدل" الذي هاجم مقرات الحرس الثوري في إيران وقتل وأصاب 15 من عناصر الأمن؟

صحيفة الخليج 365 : ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 5 من أفراد الأمن الإيرانيين وأصابوا 10 آخرين في هجومين منفصلين استهدفا منشآت أمنية في جنوب شرق إيران.

هجوم مسلح

وأوضحت التقارير أن الهجومين اللذين شنهما مسلحون من جماعة "جيش العدل" استهدفا خلال الليل مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سستان وبلوشستان.

جيش

العدل

وتنظيم "جيش العدل" هو منظمة مسلحة بلوشية معارضة للحكومة الإيرانية، تقول إنها تقاتل من أجل حقوق البلوش القومية والمذهبية في إيران في حين تدرجها الحكومة الإيرانية وحكومات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة في قائمة التنظيمات الإرهابية.

إستقلال

وظهرت جماعة "جيش العدل" في العام 2012، وتتألف بشكل أساسي من أعضاء "جماعة جند الله" المسلحة، والتي تم إضعافها بعد أن اعتقلت إيران معظم أعضائها.

وتريد الجماعة المناهضة لإيران استقلال إقليم سيستان شرق إيران وإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. هذه الأهداف تجعلها هدفاً مشتركاً لكلتا الحكومتين.

وتصنف نفسها على أنها "مدافعة عن حقوق السنة في إيران"، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان.