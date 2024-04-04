تراند اليوم : بالفيديو .. الثنيان يكشف تفاصيل اتخاذه قرار الاعتزال بسبب مرض والدته: وضعها كان خطر جدا يحتاج أكون معها

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب المنتخب السابق يوسف الثنيان عن السبب الرئيسي وراء قرار اعتزاله.

وقال الثنيان خلال لقائه في برنامج الليوان: أنا خذت القرار من ناحيتين، حسيت إني ما عاد أقدر وفي نفس الوقت والدتي رغم إن في إخواني وهم راحوا مع الوالدة ألمانيا، وأنا كنت موجود هنا ولكن أنا كنت أحب أكون موجود مع والدتي واضطريت أتخذ قرار لا رجعة فيه ووصل للأمير عبدالله بن مساعد وقدر هذا الشي وكان الأمير قريب جدا بالنسبة لي وكان يحاول أجدد سنة ولكن الظروف ما ساعدتني فاضطريت أعلن اعتزالي وأكتب خطاب.

وتابع: والدتي كانت في وضع خطر جدا يحتاج أكون معها، اللي خلاني أسافر إنه مرض والدتي صار بالنسبة للعلاج متأخر وما عاد نقدر نسوي لها شي، أنا صراحة ما عاد صرت أشوف أبغى أشوف حل وسويت اتصالات وتكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بعلاج الوالدة خارج المملكة وراح سلطان أخوي بالإخلاء الطبي ووراه خالد وأنا.

وأضاف: تابعنا الحالة وعملنا زراعة الكبد وسبحان الله كانت الأمور خلاص، والدكتور قال ما أقدر أسوي أي شي لكن لطف الله عاشت الحمد لله في حدود 11 سنة وبعدين توفت.