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تراند اليوم : مصاب بفوبيا الطيران .. بالفيديو: الثنيان يكشف قصة أصعب موقف مر عليه على متن الطائرة أثناء عودة المنتخب من اليابان بعد احتراق محركها!

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صحيفة الخليج 365: روى لاعب المنتخب السابق يوسف الثنيان حكاية أصعب موقف له على متن الطائرة التي ضربها عطل أثناء عودة المنتخب من اليابان بعد المشاركة بكأس آسيا 1992.

وقال الثنيان خلال لقائه في برنامج الليوان: الله لا يعيدها، كنا راجعين وصار في خلل في المحرك، وأنا كنت ماخذ حبة منوم لأني عندي فوبيا من الطيران، وصارت معي في معسكرات المنتخب، العالم كلها نايمة وأنا الوحيد اللي قاعد أناظر يمين ويسار، طيارة تجي من هناك أروح للكابتن أقوله ترا في طيارة.
وتابع: خذيت الحبة ما أثرت فيني ما نمت من القلق، شوي وإلا عبدالعزيز الرزاق قال الطيارة بتطيح قلت إيش، قال المحرك شب، قلت له في ذمتك؟ قال قسم بالله تحققت من الكلام لقيته صحيح.
وأضاف: ولما كلموا طويل العمر الأمير سلطان وقالوا صار في حريق والكابتن يقول نقدر نكمل، لكن الأمير قال خلنا نشوف أقرب مكان فكان تايلند ونزلنا في تايلند وأخذنا طيارة ثانية.
وأردف: العالم كلها كانت خايفة، وأنا كنت قاعد أناظر فقط، ولما يجي أحد يقولك كذا هذي بحد ذاتها فجعتني.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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