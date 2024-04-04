السعودية | “الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالملحقية الدينية في ماليزيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مأدبة إفطار للصائمين بمقر الملحقية الدينية في سفارة المملكة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور فهد بن محمد الشمري، ورئيس رابطة خريجي الجامعات السعودية بماليزيا الدكتور أحمد هاشمي شيك، وعدد من الشخصيات الإسلامية والثقافية والإعلامية، والطلبة الماليزيين خريجي الجامعات السعودية.

وأكد الدكتور الشمري، أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين في كل مكان، وأنها تجسد قيم التكافل والتضامن في شهر رمضان المبارك.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا العالم 1445هـ، الذي تنفذه الوزارة في ماليزيا.. حيث تم تدشين برنامجي التمور وتفطير الصائمين بداية شهر رمضان المبارك بواقع (8) أطنان من التمور، يستفيد منها أكثر من 30.000 صائم وصائمة.