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تراند اليوم : شاهد.. لجين عمران تكشف عن سبب محاولتها الانتحار في عمر الـ 18 سنة

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صحيفة الخليج 365: كشفت الإعلامية لجين عمران، أنها حاولت الانتحار من قبل في سن 18 عاما.

وقالت لجين عمران، خلال حديثها ببرنامج "حبر سري": "هذه التجربة الوحيدة اللي أحمد رب العالمين أنها فشلت، وقتها كنت مابي أزعج أهلي بمشاكلي ولا يشيلون همي، بتوصلين بعض الأحيان لحلول خلاص أنهي حياتي أحسن".

وأضافت: "عمري كان صغير ما كان عندي هذي الحكمة والتجارب، وبعد زواجي اكتشفت أمور كثيرة كانوا مخبيينها عني ما كنت أعرفها عن شريك حياتي".

وتابعت: "كان صعب أطلع من هذه الزيجة لوجود بنتي، حاولت الانتحار وفشلت، وحملت بابني وحاولت أسقط نفسي لأني شفت أني واصله لطريق مسدود".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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