تراند اليوم : شاهد .. "الويشي" يقيم وجبة مدفوعة الثمن داخل طائرة تركية.. ويعلق: "سيئة جداً وبـ 25 يورو يا مفتريين"

صحيفة الخليج 365: ظهر التيك توكر الليبي "محمد الويشي" في مقطع جديد يقيم وجبة طعام على متن طائرة تابعة للخطوط التركية.

وأوضح الويشي أن الوجبة كلفته 25 يورو قائلاً:" كان فين عقلي وانا أطلب هذا، 25 يورو يا مفتريين على قطعة دجاج، يا أتراك الله يهديكم".

وأشار إلى أن الوجبة عبارة عن دجاج سكلوب، وبطاطا، وخبزة، وسلطة، وعلبة ريد بول، وحلا عبارة عن كاسترد بالشوكولاتة.

وتابع الويشي أن السلطة طازجة وجيدة، والبطاطا سيئة وبدون بهار أو ملح، والدجاج سيئ أيضا وبايت، والخبزة بايتة، وتقييمه للوجبة 3.5 من 10.

وأضاف أن الطائرة تقدم الوجبات مدفوعة الثمن وليست مجانية، وتوفر وسائل دفع مختلفة لكن جودة الوجبة المقدمة له لا تستحق السعر.