تراند اليوم : شاهد: مرشد سياحي ألباني يكشف كيف فاجأه رجل أمن أثناء عودته برفقة معتمرين من مكة قبل الإفطار

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٢٠٢٤٠٤٠٤_١٧٣٣٥٩-COLLAGE
صحيفة الخليج 365: كشف مرشد سياحي ألباني، عن موقف حدث له مع رجال الأمن برفقة عدد من المعتمرين أثناء رجوعهم من مكة.
وقال المرشد السياحي:" في موقف غريب، أوقفتنا الشرطة في وسط الطريق، لتفتيش الباص، وعندما سأل عن سبب التوقف، قال للمعتمرين لا يهمكم بنمسك وقت الإفطار في جدة، الأمن يتحقق من السائق".
وأضاف:" أول ما دخل الشرطي في الباص قال لي هل معكم الإفطار؟، فقلت له ليس معنا إفطار، فطلب من رجال الأمن إحضار كراتين الوجبات وتوزيعها على المعتمرين".
وتابع:" الآن حان الوقت لأقول لكم، نحن في بلد خادم الحرمين، ياخي الشعب يطلع في الشارع ويوزع التمر والإفطار، وكذلك الشرطي، إيش تنتظر من هذه الدولة إلا الخير، الله يحفظ هذه الدولة".