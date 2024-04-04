تراند اليوم : شاهد: مرشد سياحي ألباني يكشف كيف فاجأه رجل أمن أثناء عودته برفقة معتمرين من مكة قبل الإفطار

صحيفة الخليج 365: كشف مرشد سياحي ألباني، عن موقف حدث له مع رجال الأمن برفقة عدد من المعتمرين أثناء رجوعهم من مكة.

وقال المرشد السياحي:" في موقف غريب، أوقفتنا الشرطة في وسط الطريق، لتفتيش الباص، وعندما سأل عن سبب التوقف، قال للمعتمرين لا يهمكم بنمسك وقت الإفطار في جدة، الأمن يتحقق من السائق".