تراند اليوم : بالفيديو.. يوسف الثنيان يتحدث عن المباراة التي شارك فيها بتوصية عليا

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب الهلال السابق يوسف الثنيان، عن المباراة التي شارك فيها بتوصية عليا، والمسؤول الذي وجه المدرب وقتها.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "الليوان": "كانت مباراة الصين، وكنت مع المنتخب قبلها لكن كان عندي إصابة في المفصل وما كنت جاهز، لكن رغم ذلك وُفقت في المباراة"

وأضاف: "في مباراة الصين وقتها في الربع ساعة الأولى من المباراة لما تشوف الأهداف اللي سجلوها ترتعب، وقتها لما قالوا لي سخن سخنت ودخلت المباراة".

وأشار إلى أنه لا يعلم عن المسؤول الذي وجه المدرب بالتدخل وقتها، لكن هذا التدخل ساهم في الفوز بالمباراة.