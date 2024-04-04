شكرا لقرائتكم تلاوة خاشعة للشيخ السديس ⁧في المسجد الحرام ليلة 25⁩ ⁧رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة القرآن الكريم، لقطات من تلاوة خاشعة للشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالمسجد الحرام ليلة 25 رمضان 1445هـ.

وكانت رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكملت جاهزية منظومتها الدينية؛ لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك من المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين.