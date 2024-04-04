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تلاوة خاشعة للشيخ السديس ⁧في المسجد الحرام ليلة 25⁩ ⁧رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة القرآن الكريم، لقطات من تلاوة خاشعة للشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالمسجد الحرام ليلة 25 رمضان 1445هـ.

وكانت رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكملت جاهزية منظومتها الدينية؛ لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك من المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

استقبال قاصدي الحرمين

‏وأعدت الرئاسة خطة تكاملية تناغمية مع شركاء النجاح؛ لتهيئة البيئة التعبدية، وتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم؛ بتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وتسخير التقانة والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث، وتطويعها لتنفيذ خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، على أكمل وجه وأعلى المعايير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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