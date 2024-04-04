شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ 410 مناشط دعوية خلال شهر رمضان المبارك بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذ فرع وزارة الشؤون الأسلامية والدعوة والأرشاد بمنطقة المدينة المنورة ، خلال شهر رمضان الجاري ، 410 مناشط دعوية في مختلف الجوامع والمساجد بالمنطقة ، بهدف تعزيز الوعي ، وتعميق التواصل بين المسلمين خلال الشهر الكريم .

وتشمل هذه المناشط مجموعة من المحاضرات ، الندوات ودروس علمية وكلمات وعظية .

كما تأتي في إطار الجهود المبذولة التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة ؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأيام والأوقات الفضيلة بكثرة الأعمال الصالحة .