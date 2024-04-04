تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال عيد الفطر.. ويحذر من خطر غزارة الأمطار على هذه المناطق

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وحدد المناطق المعرضة لهطول الأمطار.

​​​​​​الطقس

وقال العقيل خلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، خلال الأيام الماضية هطلت أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية والنماص وتنومة والباحة والرياض، وبيشة والمحافظات الإدارية الجنوبية الغربية.

أمطار متوقعة

وتابع: " يتوقع المركز أن تستمر هذه الأمطار متوسطة إلى غزيرة مع السحب الركامية والظواهر المصاحبة لها مثل حبات البرد والرياح النشطة الهابطة من السحب الركامية الرعدية، ومتوقع أيضا استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع خطر جريان السيول والسيول المنقولة خاصة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وشرق، والباحة، وشرق، وعسير وشرق، والرياض وجنوب غرب منطقة الرياض".

درجات الحرارة

ولفت إلى أن درجات الحرارة خلال شهر أبريل تكون متباينة خاصة في الجزء الأول من أبريل لكن في نهاية أبريل تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ويسود في شهر مايو طابع الصيف لكن درجات الحرارة ماتزال حول المعدل ونتوقع خلال منتصف أبريل أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل قليلا بمقدار درجة إلى نصف درجة على كثير من مناطق المملكة".

عيد الفطر

وحول الحالة الجوية في عيد الفطر، قال: " من المتوقع أن تكون الأجواء ماطرة وممتعة على معظم المناطق، لكن مع الحذر من خطر غزارة الأمطار بشرق المرتفعات وجنوب غرب منطقة الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة والأجزاء الغربية وجنوب غرب منطقة الرياض.