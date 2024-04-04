تراند اليوم : بالفيديو: قصة فتاة أوكرانية دخلت الإسلام في دبي.. وبعد 48 ساعة أثناء إجرائها مقابلة وظيفية كانت الصدمة!

صحيفة الخليج 365 : روى نائب مدير مركز المعلومات الإسلامي للمسلمين الجدد في دبي، فرج الكثيري، قصة إسلام أوكرانية ووفاته بعد 48 ساعة من إسلامها.

وأوضح الكثيري، أن الشابة كان عمرها 29 عاماً، وكانت تقول للمسؤول عنها في العمل أنها تريد التعرف على الإسلام.

وأشار إلى أنها جاءت إلى المركز ودخلت الإسلام وكان يوم الأحد، ويوم الأربعاء كانت ذاهبة إلى مقابلة وظيفية، وخلال المقابلة أصيبت بسكتة قلبية، حاولوا إنعاشها ولكنها توفيت.

وأشار إلى أن جنازتها حضرها أكثر من 1000 مشيع، حيث جاءت والدتها وأشارت إلى أنهم لا يستطيعون نقلها لدفنها في بلادها، فدفنت في دبي.

وأوضح أن والدتها انبهرت من مدى التعامل مع ابنتها المتوفاة، وخاصة بعد أن قام شرع بالتبرع لها ببناء مسجد باسمها تكلفته 4 ملايين درهم.