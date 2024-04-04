شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز ــ طريق الميناء بالدمام بشكل جزئي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق تعاونها مع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية، وذلك لبدء أعمال الإصلاح بطريق الملك عبد العزيز، طريق الميناء من تقاطع طريق الملك فيصل، وطريق الملك فهد.

وتابعت أنه ستكون المرحلة الأولى باتجاه الظهران، حيث سيكون هناك إغلاق جزئي في الطريق، على أن يتم العمل على الجزء الغير منجز.

وأشارت أنه سيتم إغلاق الطريق من ناحية الظهران، هلى أن تكون المرحلة الثانية باتجاه الميناء، نحن طريق الملك فهد حتى تقاطع طريق الملك فيصل.