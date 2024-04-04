تراند اليوم : مواطن يفاجئ ضيوفه بعبارة "البيت بيتكم والقهوة عندكم".. شاهد ردة فعلهم

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص طرد ضيوفة بطريقة غير مباشرة.

وأظهر الفيديو عدد من الضيوف داخل مجلس، فيما قال صاحب المنزل لهم " مساكم الله بالخير ، البيت بيتكم والقهوة عندكم".

وأبان الفيديو، الضيوف وهم يسارعون بالمغادرة، فيما قال لهم صاحب المنزل " تعوذوا من الشيطان يا رجال، لا إله إلا الله".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "بعيد عن تصرفه الغير لائق بس فعلا فيه بعض ناس إذا جاك يجلس من المغرب لين وقت السحور".

وأضاف مغرد: "ياجماعة ايش هذا الكلام حتى لو مزاح مايصير توثيقها ونشرها تصبح بعدين عادة".