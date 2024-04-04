تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد تخفيضات هائلة على المخالفات المرورية

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة عن خطوة هامة لتخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على المراكبين. وذلك بتخفيض قيمة الغرامات المسجلة بنسبة 50% قبل تاريخ 9/10/1445هـ الموافق 18/4/2024م.
وأوضحت الوزارة أن المخالفين سيتمكنون من الاستفادة من هذا التخفيض بشرط سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال ستة أشهر من بدء سريان القرار. سواء كان السداد دفعة واحدة أو بسداد كل مخالفة على حدة. علمًا بأنه يجب على المخالفين عدم ارتكاب المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق نظام المرور الحالي على المخالفات المرتكبة بعد بدء سريان تخفيض الغرامات. حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من تخفيض نسبته 25% على كل مخالفة منفردة وفقًا للمادة 75 من نظام المرور. وفي حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة، سيتم تفعيل إجراءات الحجز والتنفيذ. ودعت وزارة الداخلية جميع مستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد السير والسلامة المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات، بهدف تحقيق السلامة العامة وتعزيز ثقافة المرور في المملكة.
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