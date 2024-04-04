تفاصيل تأجيل إخلاء عقارات بوابة الدرعية

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تأجيل موعد إخلاء العقارات الواقعة في نطاق مشروع بوابة الدرعية.
نصّ البيان الصادر عن الهيئة:
“إشارة إلى آخر مستجدات تاريخ إخلاء العقارات المشار إليها بناءً على الأمر السامي رقم 21805 وفق الخريطة المرفقة والتي تم إبلاغ مالكي العقار بها مسبقًا، نفيدكم بأنه تم تأجيل موعد إخلاء العقارات وسيتم إشعاركم بأي مستجدات حال صدورها.”
وفي سياق متصل أكدت هيئة بوابة الدرعية أنه تم تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة في حي الفيصلية وبعض الأجزاء المجاورة له في محافظة الدرعية. ويبقى موعد إخلاء العقارات في باقي المناطق المعلن عنها (النخيل والخزامى وعرقة) كما هو محدد سابقًا.
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