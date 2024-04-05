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تراند اليوم : هل يمكن للمخالف سداد المخالفات دفعة واحدة أو كل مخالفة على حدة؟.. شاهد: متحدث المرور يجيب

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صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أنه خلال فترة التخفيض يمكن للمخالف سداد المخالفات المتراكمة سواء دفعة واحدة أو سداد كل مخالفة على حدة.

وكان الشكرة قد أكد، أن من لديه مخالفات متراكمة سجلت قبل تاريخ 9 شوال سيشمله قرار التخفيض لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن المخالفات التي تسجل بعد بدء سريان النظام سيكون التخفيض عليها بنسبة 25% وهي دائمة وتشمل المخالفات المرتكبة منذ بدء سريان التخفيض، ومطبق عليها نظام المادة 75 فيما يخص الحجز والتنفيذ".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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