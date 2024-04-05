تراند اليوم : شاهد.. رعب وصراخ هبة الحسين ولبنى عبد العزيز أثناء تعرضهما لمقلب في برنامج "رامز جاب من الآخر "

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو صراخ الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، أثناء تعرضهما لتنفيذ مقلب في برنامج "رامز جاب من الآخر"، المذاع عبر قناة "mbc"، مصر مساء أمس الخميس.

وأظهر الفيديو دخول، هبة ولبنى، في نوبة صراخ، في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب خوفهما من كلب رامز.

وقال رامز ل "هبة الحسين" قولي بحبك يا عايض، وردت هبة: "أنا بوسته في جبينه وقلت له إنت أجدع راجل في الدنيا، بس إحنا ما ننفعش مع بعض".

وسأل رامز لبنى عبدالعزيز بشأن عدم رغبتها في الزواج، وردت: "معنديش مشكلة مع الرجالة، وهطلع من البرنامج أتجوز".