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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح كيف نشاهد حاضر الكواكب وماضي النجوم والمجرات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، كيف نشاهد حاضر الكواكب وماضي النجوم والمجرات.
وقال الزعاق خلال ظهوره على نشرة الرابعة في برنامج تقويم :” الشمس والقمر والكواكب نشاهد حاضرها الآن والنجوم والسدم والمجرات نشاهد ماضيها الآن.”
وأضاف:” عدد الأجرام السماوية يفوق بكثير عادات رمال الأرض، والأجرام السماوية تنقسم إلى قسمين” مضيئة، معتمة”.”
وتابع :” الأجرام المضيئة مثل الشمس والمعتمة الكواكب وتوابعها مثل القمر .”