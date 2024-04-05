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الزعاق يوضح كيف نشاهد حاضر الكواكب وماضي النجوم والمجرات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، كيف نشاهد حاضر الكواكب وماضي النجوم والمجرات.

وقال الزعاق خلال ظهوره على نشرة الرابعة في برنامج تقويم :” الشمس والقمر والكواكب نشاهد حاضرها الآن والنجوم والسدم والمجرات نشاهد ماضيها الآن.”

وأضاف:” عدد الأجرام السماوية يفوق بكثير عادات رمال الأرض، والأجرام السماوية تنقسم إلى قسمين” مضيئة، معتمة”.”

وتابع :” الأجرام المضيئة مثل الشمس والمعتمة الكواكب وتوابعها مثل القمر .”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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