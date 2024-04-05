تراند اليوم : شاهد: فيديو قديم العميد "فالح الظاهري" يروي تفاصيل اقتحام قوات الأمن للحرم لتطهيره من جماعة جهيمان

صحيفة الخليج 365: عرض برنامج "الليوان" اليوم مقطع فيديو قديم للعميد ركن فالح الظاهري شرح خلاله على الخريطة عملية اقتحام قوات الأمن للحرم لتطهيره من جماعة جهيمان.

عصابات

وقال الظاهري:" الحرب في مثل هذه الظروف هي حرب ضد عصابات، والقيادة أعدت خطة لاقتحام البدروم مع الحفاظ على 4 أهداف أساسية منها محاولة القبض على المخربين أحياء".

محوران

وتابع:"تم تقسيم البدروم إلى محورين أحدهما سمي باب السلام والثاني باب الصفا، وشكلت مجموعات اقتحام حيث اقتحم باب السلام 6 مجموعات، واقتحم محور باب الصفا 3 مجموعات".

بدء الاقتحام

وأردف :" بدأت المجموعة الأولى باقتحام المدخل لتطهر الخلوات والقبو إلى منطقة باب السلام ثم تثبت في مكانها، ودخلت المجموعة الثانية لتواصل عملية الزحف والتطهير من باب السلام إلى باب زيادة، ثم مجموعة الاقتحام الثالثة إلى باب العقيق والمجموعة الرابعة تطهر منطقة باب العمرة والخامسة تطهر باب شبيكة والسادسة تطهر من باب إبراهيم إلى باب الملك عبدالعزيز".

18 ساعة

وأضاف:" على المحور الثاني "باب الصفا" تبدأ مجموعة الاقتحام رقم 1 من المدخل في منتصف المسعى وتنتهي عند باب الصفا وتبدأ المجموعة الثانية من باب الصفا إلى باب أجياد، ومجموعة الاقتحام الثالثة تطهر منطقة باب الملك عبدالعزيز".

وأكمل:" عملية الاقتحام استغرقت 18 ساعة وكنا نحرص على تطهير الغرف التي يصل عددها إلى 225 غرفة أو خلوة وبعضها أبوابها الرئيسية محصنة وبعضها تتكون من دورين ومداخلها صعبة".

سفك الدماء

وأضاف :" دمروا جميع الكهرباء في المنطقة السفلى واضطررنا لاستخدام الإنارة الخارجية بالإضافة لقيام المخربين بإشعال الحرائق وكانوا يستغلون الدخان كساتر لقنص الأفراد المقتحمين وكانوا في آخر لحظة قبل القبض عليهم كانوا يسفكون الدماء".