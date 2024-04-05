تراند اليوم : سوريا.. تفاصيل اغتيال "أبو ماريا القحطاني" القيادي بهيئة تحرير الشام في تفجير انتحاري

صحيفة الخليج 365- وكالات: أعلن الخليج 365 السوري لحقوق الإنسان، مقتل القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام" أبو ماريا القحطاني، وإصابة اثنين من مرافقته بجروح خطيرة، في تفجير انتحاري بمنطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال شرق سوريا.

حزام ناسف

كما أعلنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في بيان لها مقتل القحطاني الذي ينحدر من أصول عراقية جراء هجوم باستخدام حزام ناسف، نُفِّذ على يدي عنصر ينتمي لتنظيم داعش.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل القحطاني.

عقوبة أمريكية

يذكر أن القحطاني خاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2012، وتـتّهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا في العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك قبل توليه مناصب قيادية في جبهة النصرة.