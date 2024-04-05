شكرا لمتابعة خبر عن معرض “بيت المصانع” يروي حياة زوجة المؤسس ووالدة الملوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يروي معرض “بيت المصانع” حياة الأميرة حصة بنت أحمد السديري، زوجة الملك المؤسس ووالدة الملوك، كما تم عرض مقتنيات لأول مرة.

وظهرت سفرة كبيرة كانت تجتمع عليها الأميرة حصة -رحمها الله- بأبنائها والزوار، كما تم عرض سيف والدها الأمير أحمد الثاني السديري عليه رحمة الله وسيف الأمير تركي شقيقها.

وتعد واحدة من أجمل المقتنيات الموجودة في المعرض، هي السجادة التي ولد عليها الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بحسب تقرير لقناة “الإخبارية”.