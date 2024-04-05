تراند اليوم : بالفيديو.. " فالح الظاهري" يكشف قصة إصابة العميد متقاعد عوض البلوي أثناء دخوله القبو لتطهير الحرم من جماعة جهيمان

صحيفة الخليج 365: كشف العميد ركن فالح الظاهري، قصة إصابة العميد متقاعد عوض رشيد البلوي أثناء دخوله إلى القبو خلال عملية بطولية لتطهير الحرم من جماعة جهيمان.

وقال الظاهري خلال لقاء مع برنامج " الليوان"، إن العميد "البلوي" من الأبطال الذين دخلوا القبو وكان رجل شجاع.

وأوضح أنه أثناء دخول القبو حوصر في منطقة خلف الأعمدة وكان الرصاص من كل جهة ولم يستطيع العودة أو التقدم وحينها أخرج قنبلة يدوية.

وبين أن القنبلة تنفجر بعد 3 ثواني وحين ألقى القنبلة مرت ثانيتين وخرج في الثانية الأخيرة لكنها انفجرت وأصيب في فخذه بطلق ناري.