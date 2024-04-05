تراند اليوم : صار فيها فيلم.. شاهد: الأمير فيصل بن تركي يروي قصة خطف اللاعب عبدالعزيز الجبرين من الهلال

صحيفة الخليج 365: روى رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، قصة خطف اللاعب عبدالعزيز الجبرين من الهلال.

قاعدين فاضيين

وقال بن تركي عبر راديو ثمانية، كنا قاعدين فاضيين بعد الحصول على كأس ولي العهد والدوري وما عندنا شيء.

وأضاف: أحد من الأصدقاء قال إن الهلال سيوقع مع جبرين فسأله هل وقع اللاعب فأجاب "لا" فطلب بالتواصل مع اللاعب ومنحه حرية الاختيار بين النصر والهلال.

أبغى النصر

وأوضح أنه بعد التواصل مع اللاعب قال إنه يريد الانتقال للنصر، وخرج اللاعب في التلفزيون وقال ما أبغى إلا نادي النصر.

وأشار إلى أن الهلال كان مُصر على التعاقد مع اللاعب رغم اختيار اللاعب للنصر.

اختفاء اللاعب

وحول سبب اختفاء اللاعب قال الأمير فيصل إنه لم يختفي لكنه لم يرد على مكالمات الهلال ويرد على النصر فقط، مؤكدا أنه تحدث مع اللاعب شخصيا وقال له أريد الذهاب للنصر.

وبين أن هذه الواقعة أحدثت ضجة وقتها وصار فيه فيلم مشيرا إلى أنهم دورو عليه في القصيم، واللاعب موجود في الرياض.