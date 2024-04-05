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تراند اليوم : بالفيديو.. " الظاهري" يكشف تفاصيل خطة جماعة جهيمان لتهريب الأسلحة إلى داخل الحرم

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صحيفة الخليج 365: كشف "عبدالعزيز الظاهري"، نجل العميد ركن "فالح الظاهري"، خلال لقاء مع برنامج " الليوان" عن تفاصيل خطة جماعة جهيمان لتهريب الأسلحة إلى داخل الحرم.

وقال الظاهري: " قبل اليوم الأول كانت نهاية موسم الحج لعام 99 ، والقوات التي كانت مشاركة في الحج أصبحت جاهزة لمغادرة المشاعر ومكة .

وأضاف: الناس كانت تستقبل عام جديد و100 سنه جديدة في القرن 15 الهجري ، فكل الطمأنينة موجودة والجو مفعم بالإيمان ، إلا أنهم استغلوا هذه الأيام وبدأت أيام الاستعداد لليوم الأول .

وواصل: حيث تم تهريب كمية الأسلحة والذخائر والتمر الذي يستخدمونه . لافتا إلى أنهم هربوها على شكل جنائز ، هربوها بالـ 3 أيام السابقة للعمل .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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