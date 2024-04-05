تراند اليوم : شاهد: صراخ وبكاء "إسراء وسهير" داخل المحكمة بعد الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول ردة فعل المتهمتان إسراء وسهير بعد سماعهم الحكم عليهم في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدى مدير دائرة التصنيع في الجيش اليمني.

وقررت المحكمة الحكم على المتهمة/ إسراء بالسجن المؤبد (25عاما) وعلى المتهمة/ سهير بالسجن المشدد (15 عامًا) بينما المتهمة/ آية فقد حصلت على البراءة.

وانهارت الفتاتان بعد النطق بالحكم عليهما وبدأتا تصرخان داخل المحكمة وتقولان "معملناش حاجة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء (العبيدي) 50 سنة، داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا (الكلوازبين)، وسلاحًا أبيض (مطواة)، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات".

وبينت تحقيقات النيابة أن "المتهمتين الثالثة والرابعة، وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال (من القدمين واليدين) وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)".