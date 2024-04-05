تراند اليوم : "جينا ما لقينا أحد".. شاهد الأمير فيصل بن تركي يروي قصة الرد على عبارة الهلال "هيا تعال" بعد فوز النصر واحد صفر

صحيفة الخليج 365: روى رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، قصة عبارة الهلاليين الشهيرة "هيا تعال" قبل خوض مباراة مع النصر.

هيا تعال

وقال بن تركي عبر راديو ثمانية، إن الهلال قال عبارة: " هيا تعال" قبل المباراة، مشيرا إلى أنها طريقة حجازية. وواصل: "ردينا عليهم بـ "جينا ما لقينا أحد" بعد فوز النصر 0/1".

وأوضح أن النصر قبلها انهزم من الأهلي في الرياض 2/4، وطلع الكابتن ناصر الشمراني وظل يردد بطريقة حجازية "هيا تعال" قبل المباراة.

أمامكم الدوري

وأشار إلى إنهم حفزوا اللاعبين قبل اللقاء للفوز على الهلال، وقالوا لهم " هذولا جايين يقولوا لكم "هيا تعال"، وأنتم أمامكم الدوري.

تيفو هيا تعال

ولفت إلى أنه قبل المباراة بليلة وضعوا في ملعب الهلال التيفو "هيا تعال" لكن الأمير عبدالله منعهم.

وأضاف بأنهم فازوا على الهلال 1 /0 والهلال كان في وضع نفسي غريب ووقتها انطرد 3 لاعبين من الهلال. واختتم قائلا: "هم قالوا هيا تعال" ، و"جينا ما لقينا أحد".