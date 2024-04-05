تراند اليوم : بالفيديو.. فنان مصري : النقاب "كتلة سواد" مش زي إسلامي.. ولو ابنتي عايزة تتنقب هرفض

صحيفة الخليج 365: أكد الفنان المصري صلاح عبدالله رفضه فكرة النقاب، ووصفه ب "كتلة سواد".

وقال خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "حبر سري" على فضائية "القاهرة والناس": "يعني إيه مقدرش أميز راجل عن ست ولا آخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست.. الحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن إحنا تعودنا عليها".

وتابع: "دي قناعتي.. النقاب اللي هو كتلة السواد ده مش زي إسلامي والله أعلم.. ولو بنت من بناتي قالت لي عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض.. ولو عملت كده هحاول أقنعها لكن لو في إصرار في ارتدائه هتبقى مشكلة".