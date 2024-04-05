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تراند اليوم : قيادي فلسطيني يفتح النار على حركة حماس: غزة انتهت.. والقسام "تحتمي بالأطفال".. وإيران لا تستطيع الدفاع عن نفسها

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صحيفة الخليج 365: هاجم عضو المجلس الوطني الفلسطيني أسامة العلي حركة حماس، مشيرا إلى أن غزة انتهت.

وقال خلال لقاء مع العربية: "هل بقي شيء من غزة حتى يدافع عنها؟.. عماذا ندافع عن الأرض أو المباني والأطفال والمجاعة.. غزة انتهت".

وسأل أسامة العلي الشباب الذين يحتفلون بالانتصارات "هل تعرفون معنى المجاعة؟". وتابع: "هل هناك من أحد يمدح بحماس؟ هل هناك من يمدح بالجهاد؟ أو إيران؟".

وأوضح أن عناصر حماس يلجأون للأنفاق التي بنيت تحت المباني، مشيرا إلى أن المباني تقصف للوصول إلى هذه الأنفاق. مضيفا إن كتائب القسام تحتمي بالأطفال، وإيران تدفع لإسرائيل حتى توصل السلاح للضفة.

وأشار إلى أن إيران تتدخل في القضية الفلسطينية بينما لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام ضربات إسرائيل المتتالية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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