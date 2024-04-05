تراند اليوم : بالفيديو .. الظاهري يكشف تفاصيل "ساعة الصفر" لجماعة جهيمان لتنفيذ مخططهم واحتجاز الحجيج بعد إغلاق الأبواب

صحيفة الخليج 365: كشف عبد العزيز الظاهري نجل العميد ركن فالح الظاهري أن ساعة الصفر لجماعة جهيمان لتنفيذ مخططهم واحتجاز الحجيج بعد إغلاق الأبواب كانت في فجر اليوم الأول من شهر محرم 1400.

وقال الظاهري خلال لقاء مع برنامج الليوان: في صلاة الفجر صلوا الناس فجأة بعد الصلاة مجموعة تقدمت إلى مكبرات الصوت، التقط المكبر شخص بدأ يخطب ويذكر الناس بأحاديث النبي عن المهدي المنتظر وإنه رجل نسبه قرشي وأنه ابن فاطمة الزهراء واسمه مثل اسم النبي.

وتابع: أثناء الخطبة التقط جهيمان المكبر من الخطيب وبدأ يوجه التعليمات لأتباعه، والخطيب كان دوره يشرع العملية حتى يهيئ البيعة للمهدي، وقدموا شخص وقالوا هذا هو المهدي وأمروا الناس بمبايعته.

وأضاف: الناس كانوا في ذهول وصدمة وما كان أحد يتخيل شي مثل هذا، ترددوا وأشهروا أسلحتهم وفي ناس استطاعوا الهروب من الأبواب خاصة اللي كانوا في الصفوف الخلفية أما اللي كانوا في صحن الطواف احتجزوا لفترة، وحاولوا يبايعون ما بايعهم ناس كتير فأمر جهيمان رجاله بالصعود للسطح وإطلاق النار.

وأردف: كان في قوات أمنية بسيطة لا أحد يستطيع أصلا يقترب من الحرم، لكن استدعوا القوات التي كانت تشارك في الحرم، والقيادة الميدانية كانت لدى الأمير سلطان والأمير نايف.