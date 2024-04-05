تراند اليوم : شاهد .. لقطات لشقيق وأقارب المهدي المزعوم "محمد القحطاني" وشهود عيان أثناء تعرفهم على صورته بعد مقتله في أحداث الحرم

صحيفة الخليج 365: عرض برنامج الليوان لقطات لشقيق المهدي المزعوم وشهود عيان أثناء تعرفهم على صورته بعد مقتله في أحداث الحرم.

وتضمنت اللقطات صورة محمد عبدالله القحطاني، وعلق شقيه سعيد على الصورة مؤكدا أنه شقيقه محمد الذي يصغره وعرفه من خلال ثناياه وملامحه أكدت له تماما أنه هو.

وقال الطفل عبدالرحمن بن منصور القحطاني أن من في الصورة هو محمد بن عبدالله القحطاني، وهو نسيبه متزوج من أخته.

وأضاف يوسف بن عبدالله باجنيب أن من في الصورة هو محمد القحطاني، وعرفه من عيونه وأسنانه وأنفه وجبهته كلها تؤكد صورته.

وزاد عبدالله سليمان : هذا الشخص الذي رأيته أمام الحجر الأسود ويقولون في الميكروفون أنه المهدي، وأنا أول مرة أشوفه فب المسجد الحرام.

وأردف الشاهد حسن عمر: "هذا محمد بن عبدالله رأيته في المسجد الحرام وقد سمعت أنهم يقوولون أنه المهدي".

وواصل محمد بن معدي بن مبارك العتيبي: هذا خالي محمد، هو خالي أخو أمي من أمها، وعرفت إنها صورته من ثناياه وخده الأيمن به ضربة أو مسحة.