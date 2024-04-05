تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللوبيا مرة واحدة في الأسبوع؟

صحيفة الخليج 365: أوضح خبراء أن اللوبيا من أنواع البقوليات التي يفضل كثيرون تناولها، لمذاقها المميز وأيضا لفوائدها الصحية الكبيرة.

وأشار الخبراء إلى أن الفوائد الصحية ل " اللوبيا" هي :-

خفض مستويات الكوليسترول

يمكن أن تساعد اللوبيا على خفض مستوى الكوليسترول، إذ إنها مصدرا ممتاز للألياف والبروتينات الغذائية القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل كمية الكوليسترول السيئ الموجود في بلازما الدم.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تعد اللوبيا كحل رائع لمرض السكري، فأنها تنظم مستويات السكر في الدم.

الوقاية من أمراض القلب

اللوبيا، تساهم في الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية، من خلال تناولها بإنتظام.

الوقاية من السكتة الدماغية

يساعد اللجين الموجود في اللوبيا وهو عبارة عن مجموعة من الاستروجين النباتي التي يساهم في الوقاية من السكتة الدماغية وهشاشة العظام.

علاج الأنيميا وفقر الدم

نظرا لاحتواء اللوبيا على نسب عالية من الحديد، فإنها تساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم وتحسين الدورة الدموية وتسريع التئام الجروح.

إنقاص الوزن

اللوبيات البقوليات منخفضة السعرات الحرارية والكوليسترول، ما يجعلها من الأطعمة المفيدة لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

تقوية الجهاز المناعي

اللوبيا تحتوي على مستويات مرتفعة من فيتامين سي، الذي يساعد في تعزيز قدرة جهاز المناعة لديك، لمحاربة العديد من الڤيروسات والعدوي.

الحفاظ على صحة البشرة

محتوى البروتين العالي من اللوبيا مفيد أيضًا لبشرتنا، حيث تناولها يعزز من إصلاح الجلد ويساعد في الحفاظ على صحته.