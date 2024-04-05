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تراند اليوم : بعد وقوع 3 هزات اليوم.. خبير الزلازل الهولندي ينشر تغريدة عن إيران ويحذر من هذا الأمر

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صحيفة الخليج 365: نشر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، تغريدة بشأن إيران اليوم الجمعة.

وقال خلال التغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "تم تسجيل العديد من الهزات الأرضية المعتدلة في غرب إيران هذا الصباح (الجمعة). من الممكن حدوث هزة أقوى".

وأرفق تغريدته بخريطة كان قد نشرها (على حساب الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS) في الأول من أبريل تظهر بعد العلامات الوردية وخطاً مستقيما يصل بينها.

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقوع 3 زلازل صباح الجمعة في مناطق مختلفة من إيران تتراوح ما بين 4.2 و4.6 درجة على مقياس ريختر.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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