تراند اليوم : بعد خضوعها للإقامة الجبرية.. القبض على زوجة الفنان المصري الإخواني هشام عبدالله الهارب إلى تركيا وترحيلها إلى سجن قرب بلغاريا

صحيفة الخليج 365: ألقت السلطات التركية القبض مجددا على غادة نجيب، زوجة الفنان المصري الهارب إلى تركيا هشام عبدالله، وسط غموض حول السبب.

سجن قرب بلغاريا

وقامت السلطات التركية بترحيل زوجة الفنان لسجن في منطقة إدرنا على الحدود البلغارية، واحتجزتها هناك لحين النظر في أمرها، وبحث ترحيلها من خارج البلاد. حسب 'العربية.نت".

فيما أجبرت السلطات زوجة الفنان على إغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقامة جبرية

وكانت زوجة الفنان تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها في أكتوبر الماضي بسبب إساءتها للنظام المصري، وقررت إحدى المحاكم التركية آنذاك وضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة 6 شهور، وتخضع خلالها للمراقبة، وبعد انتهاء تلك المدة يتم ترحيلها خارج البلاد.

وأمس الخميس وبعد انتهاء فترة الشهور الستة ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب مجددا ، وذكرت أنها تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التغريدات لها على مواقع التواصل التي واصلت فيها إساءتها لمصر والنظام المصري.