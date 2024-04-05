شكرا لمتابعة خبر عن تعرض الأمير بدر بن عبد المحسن لوعكة صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق كثير من مواطني المملكة على الأنباء المتداولة عن تعرض الأمير والشاعر البارز بدر بن عبد المحسن لوعكة صحية.

ودعمت كثير من الشخصيات السعودية والمشاهير الأمير بدر في ظل أزمته الصحية، وشاركوا هاشتاغ دعاء للأمير والشاعر البارز.

ودعا الخبير الفلكي المعروف خالد الزعاق، للأمير ونشر تغريدة قال فيها: “قدامك العافية وماتشوف شر”.

كما شارك الشاعر حمد المنيف بأبيات شعرية، تمتدح الأمير بدر وترجو له العافية: “سلامتك يا ضحكة الشعر والقاف يا مطوِّع حروف القصيد العنيدة لك في سما الأمجاد هامة وميلاف يا ملهمٍ كل العقول الرشيدة الأرض أرضك والسما كانت لحاف لين أمطرت شعرك قصيدة قصيدة (أبيات منقوله) سلامتك وطهور إن شاء الله يا نبض الشعر وروح القصيدة”.

وكتب الإعلامي فهد الأحمري: “مهندس الكلمة الذي علمنا الحب وسافر بقلوبنا في فضاء الحرف العذب الرقيق، شفاء وعافية لقلبك النقي”.

ويذكر أن الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض عام 1949، وعيّن سنة 1973 بمنصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون كما عُيّن رئيساً لتنظيم الشعر.