تراند اليوم : بالفيديو: حسن البلام يكشف سر بكائه الشديد بعدما أنجب ابنته الوحيدة وعمره 45 عاما

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان الكويتي، حسن البلام سر بكائه الشديد بعد ما أنجب ابنته الوحيدة وعمره 45 عاما ورقصه معها عندما يعود إلى المنزل.

وقال خلال لقاء مع برنامج "big time prodcast :" كنت في الحجر في الرياض، وابنتي ولدت في الكويت، وعلمت بودلاتها الساعة السابعة صباحا وبكيت، وما أدري ليش".

وتابع:" عمر ابنتي الآن 3 سنوات ونصف، والحين أوفر لها فلوس، لما تكبر يكون عندها رصيد". وتابع :" ايش أسوي أنا بالفلوس، اشتريت كل شيء، وسافرت.. تحولت من شخص نشأ في منزل بسيط إلى إنسان ميسور.. خلها تأخذ تعبي وروحي أنا راضي".

وأضاف:" البنت بنت، تشمها بس كافي التعب كله يروح، أنا أرجع من المسرح بعد عرضين، أرقص فوق السرير معها".