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تراند اليوم : بالفيديو: حسن البلام يكشف سر بكائه الشديد بعدما أنجب ابنته الوحيدة وعمره 45 عاما

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان الكويتي، حسن البلام سر بكائه الشديد بعد ما أنجب ابنته الوحيدة وعمره 45 عاما ورقصه معها عندما يعود إلى المنزل.

وقال خلال لقاء مع برنامج "big time prodcast :" كنت في الحجر في الرياض، وابنتي ولدت في الكويت، وعلمت بودلاتها الساعة السابعة صباحا وبكيت، وما أدري ليش".

وتابع:" عمر ابنتي الآن 3 سنوات ونصف، والحين أوفر لها فلوس، لما تكبر يكون عندها رصيد". وتابع :" ايش أسوي أنا بالفلوس، اشتريت كل شيء، وسافرت.. تحولت من شخص نشأ في منزل بسيط إلى إنسان ميسور.. خلها تأخذ تعبي وروحي أنا راضي".

وأضاف:" البنت بنت، تشمها بس كافي التعب كله يروح، أنا أرجع من المسرح بعد عرضين، أرقص فوق السرير معها".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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