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تراند اليوم : بالفيديو.. خبير اقتصادي: دخول الأوقاف في الشركات العائلية خطير!

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير الاقتصادي " عبدالعزيز السبيعي" عن مخاطر دخول الأوقاف في الشركات العائلية.

وقال خلال حديثه في بودكاست سقراط: "فكرة الأوقاف مختلفة عن الشركات العائلية وتعتمد على اختلاف جوهري في الرؤية، ولذلك هي خطيرة".

وأضاف: "دخول الأوقاف في الشركات العائلية يجب أن يُدرس بشكل معمق، ولم نجد حل لهذا الموضوع حتى اليوم".

وتابع: "دخول الأوقاف بشكل مباشر في أي شركة عائلية، سيؤدي لحدوث مشاكل في المستقبل".

وأكمل: "رؤية الأوقاف تعتمد على توزيع الأوقاف بشكل أكثر، وعدم أخذ مخاطر، فهم يأخذون وضعية المدافع، بينما في الشركة العائلية مهاجمين".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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