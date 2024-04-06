تراند اليوم : بالفيديو.. خبير اقتصادي: دخول الأوقاف في الشركات العائلية خطير!

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير الاقتصادي " عبدالعزيز السبيعي" عن مخاطر دخول الأوقاف في الشركات العائلية.

وقال خلال حديثه في بودكاست سقراط: "فكرة الأوقاف مختلفة عن الشركات العائلية وتعتمد على اختلاف جوهري في الرؤية، ولذلك هي خطيرة".

وأضاف: "دخول الأوقاف في الشركات العائلية يجب أن يُدرس بشكل معمق، ولم نجد حل لهذا الموضوع حتى اليوم".

وتابع: "دخول الأوقاف بشكل مباشر في أي شركة عائلية، سيؤدي لحدوث مشاكل في المستقبل".

وأكمل: "رؤية الأوقاف تعتمد على توزيع الأوقاف بشكل أكثر، وعدم أخذ مخاطر، فهم يأخذون وضعية المدافع، بينما في الشركة العائلية مهاجمين".