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تراند اليوم : قصة خمسيني خرج مع أسرته للتنزه وتناول الإفطار في البر.. وبعدما خلع حذائه ومشى على الرمال حافيا كانت الصدمة

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صحيفة الخليج 365: روى مواطن قصة رجل في الخمسينات من عمره مٌحب للرياضة ، خرج للتنزه مع أسرته وتناول الإفطار في البر ، وحدث ما لم يتوقعه.

وقال : أحد الجيران رحمه الله ، كان في أوج صحته ونشاطه ، في الخمسينات من عمره ، غير مدخن ويحب ، فقدته كم يوم برسائل الواتسآب .

وتابع: وعندما اتصلت عليه رد علي أخوه وأخبرني أن جاري هذا توفي بالمستشفى . مٌضيفا: وأخبرني شقيق جاري أن سبب الوفاة ، عندما ذهب يغير جو مع أهله قبل يومين في البر ويفطرون ويرجعون .

وأردف: وقام بخلع حذائه والمشي على الرمال حافيا ، فتعرض للدغة أفعى أم جنيب ، وفجأة صار معه تشنجات ودوخه وغثيان ، وقامت أسرة بطلب الإسعاف ، ولكن لم يتم تقديم المساعدة له إلا بعد مرور ساعة ، ما أسفر عن وفاته بعد مكوثه يوم واحد بالمستشفى.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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