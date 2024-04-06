تراند اليوم : بالفيديو.. مدير الأمن العام يعلق على خطط قوات أمن العمرة بشأن نجاح تفويج المصلين والمعتمرين في ليلة (27) رمضان

صحيفة الخليج 365: أعلن مدير الأمن العام معالي الفريق " محمد البسامي"، عن نجاح تفويج المصلين والمعتمرين في ليلة (27) رمضان.

وقال البسامي: تم تنفيذ خطط قوات أمن العمرة تزامنا مع ليلة 27 رمضان والتي شهدت قدوم عالي من المعتمرين منذ الصباح الباكر.

وأكمل: تم المواءمة مع محطات النقل العام والتي عملت بكفاءة عالية جدا وفي مقابلها خطط أمنية وتنظيمية وإدارة حشود، موضحا: ستستمر هذه الجهود حتى انتهاء صلاة التهجد لهذا اليوم.

وتابع: يعتبر ذروة من ذروات الأيام الفردية وأحد محددات نجاح خطة أمن العمرة بسبب الكثافات العالية التي يشهدها الحرم المكي وساحاته ومحطات النقل العام ابتداء من المناطق الخارجية لمكة المكرمة.