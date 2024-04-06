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تراند اليوم : بالفيديو.. مدير الأمن العام يعلق على خطط قوات أمن العمرة بشأن نجاح تفويج المصلين والمعتمرين في ليلة (27) رمضان

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صحيفة الخليج 365: أعلن مدير الأمن العام معالي الفريق " محمد البسامي"، عن نجاح تفويج المصلين والمعتمرين في ليلة (27) رمضان.

وقال البسامي: تم تنفيذ خطط قوات أمن العمرة تزامنا مع ليلة 27 رمضان والتي شهدت قدوم عالي من المعتمرين منذ الصباح الباكر.

وأكمل: تم المواءمة مع محطات النقل العام والتي عملت بكفاءة عالية جدا وفي مقابلها خطط أمنية وتنظيمية وإدارة حشود، موضحا: ستستمر هذه الجهود حتى انتهاء صلاة التهجد لهذا اليوم.

وتابع: يعتبر ذروة من ذروات الأيام الفردية وأحد محددات نجاح خطة أمن العمرة بسبب الكثافات العالية التي يشهدها الحرم المكي وساحاته ومحطات النقل العام ابتداء من المناطق الخارجية لمكة المكرمة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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