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تراند اليوم : قصة خمسيني خرج مع أسرته للتنزه وتناول الإفطار في البر.. وبعدما خلع حذاءه ومشى على الرمال حافيا كانت الصدمة

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صحيفة الخليج 365: روى مواطن قصة رجل في الخمسينات من عمره مٌحب للرياضة ، خرج للتنزه مع أسرته وتناول الإفطار في البر ، وحدث ما لم يتوقعه.

وقال : أحد الجيران رحمه الله ، كان في أوج صحته ونشاطه ، في الخمسينات من عمره ، غير مدخن ويحب ، فقدته كم يوم برسائل الواتسآب .

وتابع: وعندما اتصلت عليه رد علي أخوه وأخبرني أن جاري هذا توفي بالمستشفى . مٌضيفا: وأخبرني شقيق جاري أن سبب الوفاة ، عندما ذهب يغير جو مع أهله قبل يومين في البر ويفطرون ويرجعون .

وأردف: وقام بخلع حذائه والمشي على الرمال حافيا ، فتعرض للدغة أفعى أم جنيب ، وفجأة صار معه تشنجات ودوخه وغثيان ، وقامت أسرة بطلب الإسعاف ، ولكن لم يتم تقديم المساعدة له إلا بعد مرور ساعة ، ما أسفر عن وفاته بعد مكوثه يوم واحد بالمستشفى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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