شكرا لمتابعة خبر عن ابن العميد ركن فالح الظاهري يوضح حقيقة هروب المهدي المزعوم متنكراً في ملابس نسائية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح ابن العميد ركن فالح الظاهري حقيقة ما يردده البعض بأن المهدي المزعوم استطاع الهروب متنكراً في ملابس نسائية

وقال الظاهري :” مايتردد هو ردة فعل تنفي موضوع الهروب ، هو مات في اليوم الرابع وانتهت القضية ، والإشاعات على أساس ما تنتهي القضية ”

وانتشرت لقطات لشقيق المهدي المزعوم وشهود عيان أثناء تعرفهم على صورته بعد مقتله في أحداث الحرم حيث أكدوا أن الصورة تعود لمحمد عبدالله القحطاني المعدي المزعوم