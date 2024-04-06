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ابن العميد ركن فالح الظاهري يوضح حقيقة هروب المهدي المزعوم متنكراً في ملابس نسائية..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح ابن العميد ركن فالح الظاهري حقيقة ما يردده البعض بأن المهدي المزعوم استطاع الهروب متنكراً في ملابس نسائية

وقال الظاهري :” مايتردد هو ردة فعل تنفي موضوع الهروب ، هو مات في اليوم الرابع وانتهت القضية ، والإشاعات على أساس ما تنتهي القضية ”

وانتشرت لقطات لشقيق المهدي المزعوم وشهود عيان أثناء تعرفهم على صورته بعد مقتله في أحداث الحرم حيث أكدوا أن الصورة تعود لمحمد عبدالله القحطاني المعدي المزعوم

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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