تراند اليوم : بالفيديو.. الأزهر يرد على شبهة أخطر سورة في القرآن الكريم

صحيفة الخليج 365: كشفت المديرة التنفيذية لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رهام عبد الله، حقيقة وجود أخطر سورة في القرآن الكريم وهي "التوبة".

أخطر سورة في القرآن

وقالت خلال مداخلة عبر برنامج "فكر" على قناة "الناس" أمس الجمعة، أنه لا يوجد ما يسمى بأخطر سورة أو آية في القرآن الكريم.

وأضافت بأن هناك ناس تختلق شائعات لتخويف سواهم من القرآن، ومن هذه الشائعات ما نسب لسورة التوبة التي نزلت في ظروف وجود خطر بعد غزوة تبوك وهو أن الروم جهزوا جيشا كبيرا جدا للقضاء على الدولة النبوية.

سورة التوبة

وتابعت: "بدل ما الناس تتوحد كان فيه المنافقون وبعض قبائل العرب التي نقضت العهد مع النبي محمد عوض مواجهة الخطر المداهم لوطنهم، فنزلت سورة التوبة التي فضحت هؤلاء المنافقين".

وأوضحت رهام عبد الله أن سورة التوبة التمست الأعذار للناس التي لم تقدر الخروج مع النبي في غزوة العسرة أو غزوة تبوك، كما رفعت الأصنام من الكعبة وإتمام عهد المشركين.