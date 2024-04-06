تراند اليوم : شاهد.. طعن مسؤول بشركة إنتاج سترات حماية لاختبار مدى كفاءة المنتج الجديد

صحيفة الخليج 365: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يختبرون مدى كفاءة سترات الحماية في الوقاية من الطعن بالأسلحة البيضاء.

ويظهر الفيديو شخص يحمل سكين ويضرب بها آخر مسؤول بالشركة يرتدي سترة ضد الطعن وبدا عليه الثبات وعدم التأثر بالطعنات المتتالية.

كما استخدم الشخص عصا غليظة وظل يطرق بها من الخلف على زميله الآخر فكانت ترتد ولا تؤثر في جسده.

وتفاعل المغردون مع الفيديو وعبروا عن دهشتهم من كفاءة هذه السترات وحذروا من الإعلان ووصفوه بالتجربة المخيفة.