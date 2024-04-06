السعودية | المركز الوطني للأرصاد يوجه بمتابعة تقارير الطقس لما تشهده الفترة الحالية من تقلبات جوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفترة الحالية تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة من الرياح النشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية.

ونوّه المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني, بضرورة الحرص على متابعة تقارير الطقس والأخذ بتعليمات الجهات المعنية, خصوصاً في فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ، متمنيناً للجميع إجازة آمنة وسعيدة.