تراند اليوم : تقرير يكشف سيناريو الرد الإيراني على إسرائيل بعد استهداف قنصلية طهران في دمشق.. ويحدد الموعد المتوقع للتنفيذ

صحيفة الخليج 365: ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وسط حالة ترقب ومخاوف أميركية من أن يكون الرد الإيراني على هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع المقبل.

وأفادت خلال تقرير، أن الولايات المتحدة "جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لهجوم يتضمن إطلاق مجموعة من طائرات من طراز "شاهد" المتفجرة دون طيار، وصواريخ كروز".

وقالت الشبكة الإخبارية الأميركية إنه "من المتوقع أن يأتي قبل انتهاء شهر رمضان".

وتعيش الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى وتستعدان لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أميركية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا.