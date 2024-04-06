شكرا لمتابعة خبر عن جمعية نفع الخيرية تبدأ استقبال زكاة الفطر “نقداً” وتوزيعها عيناً وفق ضوابطها الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن بدء استقبال “زكاة الفطر ” للعام الحالي 1445هـ وتوكيلها لإخراجها “عيناً” بواقع (20) ريالاً للفرد من خلال التبرع الإلكتروني : store.nafa.org.sa/mnaQaN أو من خلال مقر الجمعية الرئيسي بحي الروابي بجدة أو عبر مكاتبها المنتشرة في أحياء المحافظة والتي يمكن الإطلاع على مقرّاتها من خلال الرابط : هنا

وأكدت الجمعية أنها سخّرت طواقمها التطوعية المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع أكثر من (50) ألف زكاة وفق الضوابط الشرعية لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني ، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الفئات المستحقة والأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية ، مضيفاً أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.

وأكد “الجهني” أن الجمعية تواصل مسئوليتها الكاملة لتلبية احتياج الألاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال‪ .