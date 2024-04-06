تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال "سعود الصقيه" يكشف الخطة التي لجأ إليها للحفاظ على عمالته من السرقة

صحيفة الخليج 365: كشف مؤسس أشهر علامة للثوب السعودي "مشار"، سعود الصقيه، التكنيك الذي لجأ إليه للحفاظ على عمالته من "السرقة"، وأبرز التحديات التي واجهته.

وقال خلال استضافته ببرنامج "حوار مفيد": "كان عندي عامل فلبيني وكنت قريب من العمالة الفلبينية بحكم أني دارس بأمريكا وكنت سهل التخاطب معهم وأحل مشاكلهم".

وأضاف: "تكلمت معه وقلت له في يوم هيجيك شخص ويحاول يسحبك مني، إذا جالك شخص وحاول يقنعك أنك بتسافر اطلب منه راتب، إذا كان مبالغ فيه إذاً الرجل ليس صادق، وإذا أخذك بنفس الراتب أو أكثر قليلا فهو شخص جدي".

وتابع: "أنا بنيت الولاء في المجموعة التي كانت تعمل معي، وصار لهم أكثر من 30 سنة معي، وحمس ما قلته للعامل الفلبيني، لكن وقتها عرفت لانه المجال كبير وواسع".

وأكمل: "اتطلعت على المصانع الموجودة في العالم، وأدركت أنه لا يجب ترك العامل أو الخياط يفعل الثوب كاملا وأن يكون كل شخص متخصص في جزء حتى لا ينتقل العامل إلى مكان آخر".