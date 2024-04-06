شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بدر بن عبدالمحسن يطمئن الجماهير على صحته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود تغريدة على حسابه على منصة إكس، طمأن فيها محبيه على صحته، مؤكدًا أنه بأفضل صحة وعافية.

وقال ابن عبدالمحسن: “السلام عليكم، أحب أن أطمئنكم أنني بخير وعافية وفضل من رب العالمين، شكرًا لكم جميعًا على دعواتكم ومحبتكم وأسأل الله ألا يريكم مكروهًا ويحفظكم جميعًا والله سميع مجيب”.

فيما تفاعل جمهور الشاعر المخضرم مع تغريدته، سائلين المولى عز وجل ان يمتعه بتمام الصحة والعافية، ويبعد عنه المكروه والسوء.

ويعرف الأمير بدر بأنه شاعر عرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي، تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.